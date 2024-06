Reprodução Polícia encontrou cápsulas, totalizando pelo menos 20 tiros

Neste domingo (9), Antônio Gaspazianni Chaves, de 33 anos, dono do bar Parada Obrigatória, foi morto com pelo menos 20 tiros no bairro de Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro.

Testemunhas relataram que Antônio estava em um Volkswagen Nivus quando foi abordado na esquina das ruas Teodoro da Silva e Souza Franco. Dois homens encapuzados em uma moto se aproximaram do veículo e abriram fogo, disparando diversas vezes. Os agressores fugiram logo em seguida.

A polícia chegou ao local e encontrou cápsulas das balas disparadas, totalizando pelo menos 20 tiros, na frente de um colégio próximo ao local do crime. A Delegacia de Homicídios está trabalhando para reunir mais evidências e depoimentos que possam levar à identificação dos suspeitos.