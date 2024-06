Bombeiros Tocantins Carro do acidente

Na tarde de sexta-feira (7), um acidente vitimou a filha adolescente, Gabriele Marques de Araújo, de 16 anos, de Vanessa Marques da Silva, 33 anos, merendeira na região. A mãe também estava no veículo no momento do incidente que culminou na fatalidade na cidade de Guaraí, no Tocantins.



"Eu já acordei no acidente. Já acordei dentro do córrego com as coisas tudo em cima de mim. As pessoas já tinham saído, mas a minha filha ficou em cima de mim, já estava morta", lembrou.



Segundo informações, Vanessa desmaiou durante o acidente e, ao recobrar a consciência, deparou-se com a cena angustiante: sua filha sem vida sobre ela. O carro, conduzido por um amigo não identificado, perdeu o controle após uma manobra para subir uma ladeira, precipitando-se da ponte na zona rural.

Dos oito ocupantes do veículo, seis sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Regional de Guaraí. O motorista, que segundo relatos apresentava sinais de embriaguez, foi detido. A identidade dele não foi revelada até o momento.

Gabriele, após passar por exames de necropsia, teve seu corpo liberado e seu velório ocorreu durante todo o dia de sábado (8), com o enterro marcado para a manhã deste domingo (9), de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Em uma declaração ao portal "G1", Vanessa mencionou a bondade e a dedicação de Gabriele, ressaltando sua simpatia e humildade. A jovem, que conciliava os estudos com a ajuda em casa, cuidando dos irmãos menores, era vista como um exemplo de generosidade e responsabilidade, mesmo com sua tenra idade.