Inmet Previsão do tempo sábado (8)

O fim de semana terá poucas chuvas e temperaturas amenas em grande parte do Brasil. O céu estará aberto no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No Nordeste, a exceção é o litoral de Pernambuco e Alagoas, com previsão de chuvas fortes, podendo chegar a 100mm.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas para diferentes regiões do Brasil. No Nordeste, dois alertas para acumulado de chuva: um de "Perigo" e outro de "Perigo Potencial". O primeiro para Alagoas e Pernambuco, indicando chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com riscos de alagamentos e deslizamentos. O segundo, de Sergipe ao Rio Grande do Norte, com chuvas entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos.

No Norte, alerta para chuvas intensas nos estados do Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. No Centro-Oeste e Sudeste, alerta de baixa umidade afetando Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, parte de São Paulo e Minas Gerais.

Os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, parte de Goiás e São Paulo estão sob alerta de baixa umidade, podendo chegar a 20% neste sábado.

No Sul e Sudeste, predominará o sol com temperaturas entre 13°C e 30°C. Na região Centro-Oeste, poucas nuvens e névoa seca, mas tempo ensolarado. No Rio Grande do Sul, sem previsão de chuva, temperatura máxima de 27°C após dias nublados.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas para diferentes regiões do país. No Nordeste, há alertas específicos para chuvas intensas em algumas áreas, e no Norte, para chuvas intensas e ventos fortes.

No Sudeste e Centro-Oeste, apesar do sol, há alerta de baixa umidade, afetando várias áreas. Riscos incluem incêndios florestais e impacto na saúde.

O Rio de Janeiro terá poucas nuvens, com temperaturas entre 17°C e 30°C. São Paulo terá mínimas de 13°C e máximas de 27°C, com poucas nuvens à tarde. Em Belo Horizonte, mínimas de 15°C e máximas de 27°C, apesar do céu aberto.

No Centro-Oeste, as máximas podem chegar até 36°C. Em Goiânia e Campo Grande, até 32°C, e em Cuiabá, 36°C. Em Brasília, máxima de 26°C, tempo seco devido à baixa umidade.

No Norte, alerta de chuvas intensas e ventos fortes. Temperaturas entre 24°C e 34°C.

No Sul, dia ensolarado, temperaturas entre 12°C e 26°C em Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp