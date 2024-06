Inmet Previsão do tempo de sexta-feira (7)

Nas últimas semanas do outono no Hemisfério Sul, o Brasil tem sido dominado por calor intenso, atingindo todas as regiões do país. Nesta sexta-feira (7), Boa Vista pode chegar a 38°C, com outras 16 capitais ultrapassando os 30°C, sob tempo seco. Chuvas estão previstas apenas para parte do Amazonas, Pará, Maranhão, Roraima e Amapá, com menos intensidade no litoral do Nordeste, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) .



Sol predomina no Sul, Centro-Oeste e Sudeste, variando entre 12°C e 36°C. No Rio Grande do Sul, tempo nublado sem chuvas, temperatura máxima de 26°C.

Nas regiões Nordeste e Norte, previsão de chuvas. Alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para diferentes regiões. dois para o Nordeste, um para o Sudeste e outro para o Norte. No Nordeste, alerta para chuvas em áreas específicas, incluindo parte do litoral de Alagoas e Recife, além de uma faixa desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. No Norte, alerta para chuvas intensas em Amazonas e Roraima; no Sudeste, alerta para São Mateus, no Espírito Santo.

Rio de Janeiro amanhece com sol, sem nuvens, temperaturas entre 16°C e 30°C. São Paulo, mínimas de 13°C e máximas de 24°C. Em Belo Horizonte, mínimas de 15°C e máximas de 28°C, com céu aberto.

Para o Nordeste, alertas para acumulado de chuva: um de "Perigo" e outro de "Perigo Potencial". Alagoas, Recife, Bahia e Rio Grande do Norte sob alerta. No Norte, chuvas intensas classificadas como "Perigo Potencial" abrangem parte do Amazonas e todo Roraima.

No Sul, alta nebulosidade no Rio Grande do Sul, sem chuvas. Em Porto Alegre, temperaturas entre 17°C e 26°C. Em Curitiba, mínimas de 12°C e máximas de 25°C. Em Florianópolis, mínimas de 17°C e máximas de 25°C.

Centro-Oeste permanece ensolarado, com máximas podendo chegar até 36°C. Em Goiânia e Campo Grande, até 32°C; em Cuiabá, 36°C. Em Brasília, máxima de 26°C, sem nuvens.

