Reprodução/Youtube Funcionário flagra onça atacando capivara em hotel





Uma onça-pintada foi flagrada atacando uma capivara no Pantanal do Mato Grosso do Sul, em Poconé, a 104 km de Cuiabá. Um funcionário do hotel registrou as imagens e publicou nas redes sociais.

Nas imagens, a onça domina completamente a capivara, mas acaba fugindo ao se assustar com a presença dos funcionários, deixando a sua caça para trás. A capivara, por sua vez, ficou ferida e acabou morrendo após o ataque.

Celso, funcionário do hotel, contou ao site G1 que um colega percebeu a agitação dos passáros no local e estranhou. Pouco tempo depois os dois avistaram a onça no gramado.

"Eu fiquei muito emocionado, não sabia o que fazer. Sempre sonhei em ver uma onça, mas não imaginei que fosse acontecer aqui na frente do hotel, já que geralmente as pessoas fazem passeios de barca para conseguir observá-las", disse.

Veja vídeo