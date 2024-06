Reprodução/Google Maps Inundação do Rio Guaíba afetou parte de Porto Alegre





Nesta sexta-feira (7), a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Agência Nacional de Águas (ANA) divulgaram que o nível do Guaíba atingiu 3,12 metros por volta das 9h, conforme medição realizada pela Usina do Gasômetro, em Porto Alegre.

Esta é a primeira vez que o nível do lago está abaixo da cota de alerta, que é de 3,15 metros, desde as inundações que atingiram a capital do Rio Grande do Sul em maio, quando o nível chegou a 5,35 metros.

Atualmente, o Guaíba está bem abaixo da cota de inundação, que é de 3,60 metros. No entanto, mesmo com a diminuição do nível, ainda há muita preocupação em relação aos moradores da capital gaúcha.

Muitas pessoas ainda vivem em abrigos, pois as operações de limpeza continuam e ainda não é seguro retornar para suas casas, além daquelas que perderam totalmente seus imóveis.

Além das dificuldades logísticas, há uma preocupação crescente com a saúde pública. Até o momento, foram registradas duas mortes por leptospirose em Porto Alegre, aumentando a vigilância sobre possíveis surtos de doenças.

O alívio para as autoridades vem da previsão meteorológica, que indica a ausência de chuvas na próxima semana.

Segundo o MetSul Meteorologia, Porto Alegre enfrentará dias de temperaturas acima da média devido a uma massa de ar quente que afetará parte da América do Sul até meados de junho.

