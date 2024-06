BBC Robô médico Da Vinci é hoje o modelo mais utilizado em hospitais da Europa e EUA





O Hospital Dona Helena, situado em Joinville, no Norte de Santa Catarina, quer fazer 30 cirurgias por mês utlizando robôs. Para os procedimentos, o hospital fez um investimento de cerca de R$ 20 milhões em um sistema fabricado nos Estados Unidos.

O robô foi batizado de 'Da Vinci Xi, e foi fabricado na Intuitive Surgical, empresa pioneira em robótica para medicina nos Estados Unidos.

As primeiras cirurgias, inclusive, já foram realizadas. Na última terça-feira (4), pacientes de 51 e 71 anos realizaram, respectivamente, cirurgias para próstata e rim.

As cirurgias foram comandadas por Ernesto Reggio, urologista e médico-chefe do Programa de Cirurgia Robótica. O procedimento foi acompanhado por 12 profissionais e foi considerado um sucesso.

O especialista garante que essa modalidade de cirurgia garante uma recuperação mais rápida ao paciente, além de causar menos risco de comorbidades.

A meta do hospital é alcançar 30 procedimentos mensais a partir de agosto ou setembro. O local possui capacidade para quatro cirurgias por dia e conta com 28 médicos credenciados para o trabalho com robótica.