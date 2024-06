Reprodução/Ministério Público de Minas Gerais Valdeci Passos Soares

O ex-vereador Valdeci Passos Soares foi detido nos Estados Unidos na última quarta-feira (1), encerrando uma saga que se estende desde 2021, quando ele foi denunciado por tráfico de drogas pelo Ministério Público de Minas Gerais. Apelidado de "Calango", Valdeci era apontado como um dos líderes do narcotráfico em Novo Cruzeiro, utilizando até veículos oficiais da prefeitura para suas atividades ilícitas.

Durante uma operação policial em agosto de 2021, mais de 1kg de maconha, munições e um carregador de pistola foram encontrados em sua residência. Após esse incidente, ele fugiu com sua esposa e quatro filhos, que deixaram a cidade de Novo Cruzeiro. A família foi localizada em Sorocaba, São Paulo, mas Valdeci conseguiu escapar para os Estados Unidos com sua esposa e filho mais novo, abandonando os outros filhos no Brasil.

Após ser identificado em Sacramento, Califórnia, ele novamente conseguiu fugir, mas foi posteriormente capturado em Sandy, Utah, pelas autoridades norte-americanas. Valdeci estava vivendo de forma irregular nos EUA e agora enfrenta a possibilidade de deportação.

Até o momento, não houve manifestação da defesa de Valdeci Passos Soares em relação às acusações.

