Neste 7 de junho é celebrado o dia do Sagrado Coração de Jesus pela Igreja Católica. A comemoração acontece sempre na sexta-feira após o feriado de Corpus Christi.

A celebração representa uma manifestação significativa da fé católica, destacando o amor e a misericórdia de Cristo, convidando os seguidores à devoção, reparação e entrega total.

Segundo o Vaticano, "a festa do Sagrado Coração de Jesus, a Diocese de Juína, celebra a certeza de que todos os povos desta porção do Povo de Deus estão no coração de Jesus. Os povos originários, isto é, os povos indígenas, são os primeiros, que a seu modo já viviam o amor do Coração de Jesus da maneira bem natural em comunhão espiritual com a Casa Comum, a natureza de Deus. Os povos ribeirinhos, mais tarde, também cultuavam o amor do Coração de Jesus, mesmo que sem o saber, do seu modo simples, quase natural. Em seguida, nestas terras vieram outros povos em busca de alguma coisa de melhor. Também eles, cultuavam desde as terras de onde vieram, a espiritualidade do Coração de Jesus, como o coração Bom. O coração que sabe amar, sabe perdoar. Sabe ser misericordioso e cheio de caridade".

Durante esse dia, os católicos participam de missas especiais e praticam atos de devoção e reparação em honra ao Sagrado Coração de Jesus.

Veja cinco mensagens do Sagrado Coração de Jesus

"O Sagrado Coração de Jesus é uma fonte inesgotável de amor e misericórdia."

"Aproximai-vos com confiança do Sagrado Coração de Jesus, pois nele encontrareis paz e consolo."

"Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso."

"No Sagrado Coração de Jesus, encontraremos força para enfrentar todas as dificuldades da vida."

"O Sagrado Coração de Jesus é a âncora que nos mantém firmes na fé e no amor a Deus."

