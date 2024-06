Inmet Para o Sul do país, é esperado alta nebulosidade nos três estados da região

Após alertas de geadas e frio em várias regiões do país, o sol volta a aparecer em vários estados do país nesta quinta-feira (6). No Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, o dia será ensolarado, com temperaturas mínimas podendo chegar a 12°C e máximas a 36°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas em duas regiões do país para esta quinta-feira (6), sendo dois no Nordeste e um no Norte. No Nordeste, o Inmet alertou para as chuvas acumuladas em duas áreas: uma parte do litoral da Bahia e outra entre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. No Norte, há um alerta de chuvas intensas para os estados do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará.

No Sudeste, terá sol em todos os estados. No Rio de Janeiro, o dia amanhece nublado, mas o sol aparece ao longo do dia, com temperaturas variando entre 19°C e 29°C. Em São Paulo, apesar do sol, a sensação será de frio leve, com mínimas em torno de 14°C e máximas alcançando 24°C, com poucas nuvens no céu. Em Vitória, as temperaturas ficam entre 22°C e 24°C, com poucas nuvens no céu. Em Belo Horizonte, também haverá uma sensação de frio leve, apesar do céu aberto e ensolarado, com mínimas de 13°C e máximas de 28°C.

Os dois alertas emitidos para o Nordeste são para acumulado de chuva: um de "Perigo" e outro de "Perigo Potencial". Em Salvador, o alerta de "Perigo" indica chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, além de riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco. As áreas afetadas incluem Nordeste Baiano, Metropolitana de Salvador, Sul Baiano, Centro Norte Baiano, Centro Sul Baiano.

O alerta de "Perigo Potencial" também abrange desde a Bahia até Alagoas, passando pelo estado de Sergipe. Este alerta prevê chuvas entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas suscetíveis. As áreas afetadas incluem o Nordeste Baiano, Mata Pernambucana, Sul Baiano, Metropolitana de Salvador, Leste Alagoano, Leste Sergipano, Centro Norte Baiano, Centro Sul Baiano, Agreste Sergipano e Agreste Alagoano.

No Norte, chuvas intensas classificadas como "Perigo Potencial" abrangem parte do Amazonas, todo o estado de Roraima e Amapá, além de parte do Pará. A previsão indica precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há um baixo risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta está previsto para terminar às 10h desta quinta-feira (6) e as temperaturas mínimas e máximas nas regiões variam entre 24°C e 31°C.

Para o Sul do país, é esperado alta nebulosidade nos três estados da região, mas o dia será ensolarado e sem previsão de chuvas. Em Porto Alegre, as temperaturas variam entre 17°C e 25°C. Em Curitiba, terá uma leve sensação de frio, com os termômetros marcando 12°C e 24°C. Em Florianópolis, as tem mínima de 17°C e máxima de 23°C.

O Centro-Oeste do país também permanece ensolarado nesta quinta-feira (6), com as máximas podendo chegar até 36°C. Em Goiânia e Campo Grande, as máximas chegam até os 31°C, enquanto em Cuiabá a máxima será de 36°C. Em Brasília, a máxima para esta quinta-feira é de 25°C. A média das mínimas nos estados ficam em torno de 16°C, com poucas nuvens no céu.