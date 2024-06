Reprodução/TV Globo PM atira em homem que estava dentro da ambulância do Samu em MG





Um policial militar atirou duas vezes contra um paciente que estava dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Vazante, no Noroeste de Minas Gerais.



O Samu informa que a Polícia Militar foi acionada no último sábado (1°) para ajudar no resgate e na proteção do paciente, alegando que o homem apresentava comportamento agressivo em "agitação psicomotora com manifestação de potencial violência".

Além de disparar tiros de borracha no paciente, o policial militar gritava "Quer mais?" e afirmava à vítima que não era "moleque".

A ocorrência registrada pela Polícia Militar alega que o paciente estava em "surto psicótico" e não aceitava as ordens dos policiais. Após não obedecer aos pedidos, um dos sargentos se revoltou e realizou dois disparos contra a ambulância.

Após os tiros de borracha, o homem passou a acatar as ordens policiais, foi imobilizado e levado para a unidade de saúde.