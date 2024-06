Reprodução/TV Anhanguera Ísis foi morta por ataque de cachorro da família

Um caso trágico movimentou a Cidade Ocidental, Goiás , na última terça-feira (4). Uma bebê de apenas cinco meses, identificada como Ísis da Silva Sobrinho, foi morta pelo cachorro de sua família . Segundo a delegada do caso, os pais da criança deixaram a menina no sofá enquanto faziam compras - eles foram até o mercado para comprar álcool para acender a churrasqueira.

De acordo com a Polícia Civil, Ísis foi deixada com seu tio, que estava preparando a casa para o churrasco. Ele, então, só teria percebido o ataque do cachorro quando a bebê estava chorando. A criança foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

"Os avós estavam trabalhando, o tio estava no quintal preparando o local e os pais disseram que saíram para comprar álcool para acender a churrasqueira", explicou a delegada Dilamar de Castro, em entrevista ao g1.

Ainda segundo a investigação, o cachorro estava sem comer há pelo menos um dia. "Os policiais relataram que no local não tinha alimento para o cachorro, que estava sem se alimentar, possivelmente, porque os donos da casa estavam trabalhando", continuou a delegada.

A avó de Ísis, por sua vez, afirmou que o cachorro é um vira-lata tranquilo. Segundo a mulher, que não quis se identificar, o animal estava na família há cinco anos e nunca havia atacado ninguém.

Pais deixam prisão

Os pais da bebê foram presos, mas deixaram o cárcere sob o pagamento de fiança no valor de R$ 1.412 (um salário mínimo).

"O delegado plantonista autuou eles por homicídio culposo, [quando não há intenção de matar]. Esse crime permite o pagamento de fiança em razão da tipificação", explicou a delegada Dilamar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .