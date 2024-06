Reprodução/redes sociais Pai agride professor que importunou sexualmente sua filha

O pai de uma aluna de uma escola técnica de Recife agrediu um professor, que teria importunado sexualmente de sua filha. Em vídeo que circula nas redes sociais, o homem aparece chamando o educador de "bandido", "tarado" e "safado". Ele desfere tapas e chutes no professor enquanto alunos acompanham a cena. Assista abaixo .



"Você é um bandido, vou ligar para a polícia agora. Tarado safado! Vem pegar no meu peito", disse o pai da adolescente no vídeo. Segundo o homem, o professor teria tocado nos seios de sua filha de 16 anos. O caso aconteceu na última terça-feira (4), na Escola Técnica Estadual (ETE) Mariano Teixeira, no bairro de Areias.



De acordo com o g1, policiais militares levaram o professor a uma unidade de saúde e, depois, ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA).

O professor ainda foi denunciado e afastado de suas atividades na escola "enquanto o caso é apurado", informou a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco. A Polícia Civil investiga o caso como "importunação sexual".

