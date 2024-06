Reprodução/rede social Pablo Marçal e Jair Bolsonaro com selo de 'imbrochável'





Pré-candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçam causou polêmica após um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Após acusações sobre uma possível busca por apoio político, Marçal revelou, em entrevista ao UOL News, sua verdadeira intenção ao encontrar o ex-presidente.



"Não fui lá fazer nenhum pedido. Saí de lá com a cabeça erguida. Almocei com ele e passamos umas duas horas juntos. Eu nunca, jamais, fui lá para lhe pedir apoio. Zero. Não fui pedir medalha (de imbrochável); foi ele quem me deu e fiquei muito honrado. Fui pedir conselho", disse.

O pré-candidato à Prefeitura de SP revelou, ainda, um traço da personalidade de Jair Bolsonaro, deixando a entender que o ex-presidente não gosta de receber 'pedidos'.

"Não fui buscar apoio do Bolsonaro. Não pedi nada a ele. Conheço o capitão e ele não gosta que as pessoas lhe peçam nada. Ele é um cara que tem repulsa a isso", afirmou.

Marçal também não teve problemas ao comentar sobre o apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes, afirmando que o nome do ex-presidente, considerado por ele "pesado demais", poderia lhe beneficiar em uma aliança com o atual prefeito.

"Nunes está querendo se desvincular do Bolsonaro. Não falarei nada do que Bolsonaro me falou. Ele é muito pesado para o Nunes [...]. Bolsonaro pôs uma granada sem pino na mão do Nunes", concluiu.

Em uma pesquisa divulgada pelo Datafolha no final de maio, Nunes e Boulos empatam na disputa em São Paulo, enquanto Marçal tem 7% das intenções de voto.