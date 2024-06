Divilgação/21ºDP Garoto de programa foi preso em operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, nesta quinta-feira (6), uma operação para prender garotos de programas suspeitos de chantagear clientes após encontros.

Ao todo, três pessoas foram presas: Ronaldo da Silva Gonçalves , Cynara Ferreira da Silva (mãe de um dos garotos de programa) e Fábio dos Santos Pita Junior, conhecido como "Pedro Dominador".

Os suspeitos atuavam em conjunto. Primeiro, apenas um chantageava a vítima. Em seguida, os outros também enviavam mensagens - eles ameaçavam divulgar vídeos íntimos. Segundo as investigações, a quadrilha chegou a levar R$ 73 mil em apenas um golpe.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos conheciam garotos através de um site especializado. "Eles escolhiam esses garotos, iam no encontro e a partir daí passavam a ser ameaçados", contou o delegado Álvaro de Oliveira Gomes, titular da 21ª DP (Bonsucesso). Ao menos cinco vítimas foram lesadas.

De acordo com os investigadores, Fábio e Ronaldo faziam as ameaças, enquanto Cynara era a responsável por movimentar o dinheiro extorquido. Outros garotos de programa também fazem parte do esquema criminosos e estão sendo investigados. O crime de extorsão tem pena de 4 a 10 de anos de detenção.

