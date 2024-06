Shutterstock A bebida pode ser fatal para crianças

Uma criança de 2 anos morreu após ingerir cachaça na Bahia. O caso aconteceu na última sexta-feira (31), na zona rural de Juazeiro, região norte do estado.

A investigação do caso, realizada pela polícia civil, aponta que a morte da menina, identificada como Miriam Barbosa dos Santos, foi acidental. Ela sofreu uma parada cardíaca e morreu a caminho do hospital.

Entenda o caso

Segundo a investigação, a menina ingeriu a bebida alcoólica durante a madrugada. Ela encontrou a garrafa ao lado da cama do pai, onde ele dormia.

A mãe da criança não viu a situação, já que estava fora de casa para realizar exames de saúde, pois está grávida.

Na manhã de sexta, por volta das 8h, o pai deixou Miriam na casa de uma tia, afirmando que a menina "estava bêbada" e deveria dormir até que melhorasse. A tia disse à polícia que checou a menina duas vezes e em todas elas a sua respiração estava normal.

Quando foi buscar Miriam, por volta das 14h, o pai notou que seus sinais vitais estavam fracos. A tia e uma prima da criança a levaram para o hospital em um carro de aplicativo, mas ela chegou à unidade de saúde já sem vida.

A tia, a avó e a prima da bebê prestaram depoimento à polícia na sexta-feira. O pai se recusou a comparecer na delegacia.

A polícia civil investiga o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp