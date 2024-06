Inmet Previsão do tempo

Após um dia de baixas temperaturas na terça-feira (4) em São Paulo e no Sul do Brasil, o calor retorna nesta quarta-feira (5). No Rio Grande do Sul, que ainda se recupera dos temporais do mês passado, o tempo permanecerá nublado, porém sem chances de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Inmet emitiu seis alertas para diversas regiões do país para hoje. No Sudeste, outros dois foram emitidos: um para queda de temperatura e outro para chuvas intensas, cobrindo parte de São Paulo e Rio de Janeiro.

No Nordeste, o Inmet alertou para chuvas acumuladas em duas regiões, uma no litoral da Bahia e outra entre Paraíba e Rio Grande do Norte. No Norte, há alerta de chuvas intensas para Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. No Centro-Oeste, não são esperadas chuvas, e o dia começa ensolarado, com poucas nuvens no céu.

As capitais do Sul amanhecem ensolaradas, mas com muitas nuvens. Em Curitiba, faz frio, com temperaturas variando entre 11ºC e 22ºC, enquanto em Porto Alegre, registram-se entre 14ºC e 23ºC. Em Florianópolis, as temperaturas ficam entre 14ºC e 22ºC.

Os alertas para o Sudeste incluem queda de temperatura e chuvas intensas. Cidades como Campinas, Bauru, Piracicaba e Itapetininga, além da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estão sob aviso. As temperaturas mínimas podem chegar a 3ºC.

No Norte, chuvas intensas atingem parte do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Os alertas estão previstos para terminar às 10h desta quarta-feira, com temperaturas variando entre 24°C e 31°C.

A meteorologista Andrea Ramos explica que as regiões Norte e Nordeste estão recebendo mais chuvas devido à circulação de umidade na faixa litorânea.

O Nordeste recebeu três alertas relacionados ao acumulado de chuva, sendo dois de "Perigo" e um de "Perigo Potencial". Em João Pessoa, Natal e Salvador, o alerta de "Perigo" adverte para chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em áreas vulneráveis.

O alerta de "Perigo Potencial" se estende desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, abrangendo cidades como João Pessoa, Recife, Maceió e Aracaju. Prevê-se chuvas entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas suscetíveis. As regiões afetadas incluem Metropolitana de Recife, Nordeste Baiano, Central Potiguar, Mata Pernambucana, Agreste Paraibano, Sul Baiano, Mata Paraibana, Oeste Potiguar, Metropolitana de Salvador, Leste Alagoano, Leste Sergipano, Leste Potiguar, Agreste Pernambucano, Agreste Potiguar, Centro Norte Baiano, Agreste Sergipano e Agreste Alagoano.



Previsão

Para o Nordeste, foram emitidos três alertas para acumulado de chuva, abrangendo diversas cidades. Não há previsão de chuvas para o Centro-Oeste, com temperaturas variando entre 17°C e 30°C.

No Rio de Janeiro, os termômetros devem ficar entre 17°C e 25°C, com chuva isolada o dia inteiro. Em São Paulo, as temperaturas variam entre 15°C e 22°C, com previsão de muitas nuvens e chuva isolada.

Em Belo Horizonte, as temperaturas ficam entre 13°C e 27°C. Em Vitória, os termômetros marcam 21°C e 28°C, com possibilidade de chuva isolada.

