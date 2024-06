Reprodução/TV Globo Kaique, de 4 anos, foi encontrado morto em uma piscina

O menino Kaique Gabriel Lima da Silva , de apenas 4 anos, ficou dois dias desaparecido até ser encontrado morto em uma piscina na Comunidade do Rollas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira (5).

Kaique sumiu durante uma festa perto da associação de moradores da comunidade, na noite de segunda-feira (3). Na ocasião, ele avisou a mãe sairia do salão para brincar com os amigos na rua.

Segundo o pai de Kaique, porém, a mãe só tomou conhecimento do desaparecimento por volta das 14h desta terça-feira (4). "Como ele tinha costumes de dormir na casa de uma prima que é perto, a mãe dele achou que ele tinha ido para lá. Mas eles só notaram que ele não foi às 14h de ontem [terça], quando a irmã dele foi buscá-lo. A partir daí, passamos a procurá-lo", disse Marco Aurélio de Paula Lima, em entrevista ao g1.

“Fizemos uma força-tarefa, vasculhamos tudo e nada. Inclusive, olhamos no salão de festas onde ele tinha ido”, lembrou Marco Aurélio, que registou um boletim de ocorrência.

Em nota enviada ao Portal iG, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 36ª DP (Santa Cruz). "A perícia foi realizada no local e familiares estão sendo ouvidos. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte e esclarecer todos os fatos", diz o comunicado.

Corpo encontrado em salão de festas

O pai de Kaique informou que, após a força-tarefa para encontrar o menino, o corpo da criança foi encontrado em um salão de festas. "Esse local ainda não foi inaugurado. Mas, o meu filho foi encontrado lá. Não sei como ele foi parar ali. Precisamos entender. Ainda estou sem chão", lamentou.

Marco Aurélio ainda comentou que Kaique teria pedido para morar com ele no dia anterior do sumiço. "Ele era meu filho amado. O mais novo de 2 filhos. Muito carinhoso, meu parceirão. Eu não moro com a mãe dele. Mas nos falávamos todos os dias. No último dia que estivemos juntos, no domingo, ele pediu para morar comigo. Ele implorou para morar comigo. Implorou para não ir embora", contou.

