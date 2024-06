Reprodução/Instagram Rato morto após ser chutado por influenciador em mercado





O influenciador Tatão Art gerou polêmica ao chutar e matar um rato no mercado Uni Atacadista, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. O vídeo viralizou nas redes sociais e acabou dividindo opiniões.



Enquanto brincava com os amigos, o influenciador flagrou um rato transitando pelo mercado e, logo, teve a ideia de chutá-lo. Na edição do vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Tatão coloca a vinheta "vai que é sua, Taffarel", entoada por Galvão Bueno, e brinca com a morte do animal ao filmá-lo.

"Não se envergonha de fazer isso com um ser vivo?", questionou um dos internautas indignado com o vídeo da morte do rato. "A perfeição desse vídeo não tá escrito", disse outra internauta se divertindo com o conteúdo.

Em nota, o mercado não admitiu a presença do rato no estabelecimento e chegou a falar em "montagem" do vídeo.

"Analisando as imagens, não temos a certeza que esse fato tenha ocorrido em nossa loja, onde, incusive, o vídeo aparenta ter sido editado, com grande possibilidade de ser montagem. Informamos aos mesmos que a nossa filial possui uma empresa contratada de desratização e dedetização, a Inset Disque, onde inclusive foi apresentado o certificado em dia e enviado uma cópia. Ressaltamos que temos um trabalho de consultoria e treinamento sobre todas as questões sanitárias chamada Gacavi. Nós, da empresa Uni Atacadista, trabalhamos intensamente para trazer o melhor para a população, onde temos o compromisso de estar sempre cumprindo com as leis e cuidando dos nossos clientes", dizia a nota.

