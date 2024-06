Prevent Senior Donos da Prevent Senior foram denunciados

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou os donos da Prevent Senior , Eduardo Parrillo e Fernando Parrillo, por homicídio culposo e outros crimes cometidos durante a pandemia da covid-19 . Além da dupla, diretores da operadora de planos de saúde também foram denunciados. A informação foi obtida pelo g1 nesta quarta-feira (5).

Após dois anos e oito meses de investigação, os promotores do MP-SP entenderam que erros de conduta da Prevent Senior culminaram em mortes de pacientes durante o período de pandemia.

Os promotores afirmam que funcionários da Prevent Senior também colocaram a vida de pessoas em risco com alguns procedimentos inadequados. Eles citam, por exemplo, a omissão de dados da doença, a distribuição do "kit covid" e até a prescrição de medicamentos ineficazes contra o vírus, como a cloroquina.

Além disso, segundo a investigação, algumas vítimas foram "cobaias" de alguns medicamentos. Sem consentimento dos pacientes, funcionários da Prevent Senior testaram remédios experimentais.

Crimes

Ao todo, os donos e diretores respondem por homicídio culposo, omissão de notificação da doença e perigo para a vida ou saúde do outro. As denúncias se referem às mortes de sete pessoas.

Os médicos que trabalhavam com as vítimas não foram denunciados. O MP-SP entendeu que eles não tinham autonomia para impedir os tratamentos ineficazes contra a doença.



O MPT (Ministério Público do Trabalho), o MPF (Ministério Público Federal) e a Promotoria de Direitos Humanos de São Paulo também tiveram o mesmo entendimento no processo na área cível. Eles exigem o pagamento de R$ 1 bilhão de indenização por parte da direção da operadora.

Já o MP pede que o Congresso aprove uma nova lei para tipificar o crime que puna médicos que submetam pacientes à condição de cobaia humana.

Outro lado

Em nota, a Prevent Senior negou ter sido citada na denúncia do MP-SP e se defendeu das acusações.

"A Prevent Senior não foi citada sobre a denúncia do Ministério Público de São Paulo. A empresa sempre respeitou e colaborou com os promotores, mas reitera que seus médicos, funcionários e sócios sempre agiram para atender da melhor forma pacientes e beneficiários e jamais cometeram crimes, o que ficará comprovado no âmbito judicial no exercício do contraditório, diz o comunicado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp