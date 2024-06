Reprodução/X Ciclista teve dor na costela após o impacto

A ciclista que foi atingida na cabeça por um trem na zona rural de Uberaba afirmou que 'não avaliou a proximidade com a linha férrea' quando foi tirar uma selfie com um grupo de amigas.

O acidente aconteceu na linha férrea da empresa VLI próximo à Estação Ferroviária de Palestina, em abril deste ano, mas só ganhou repercussão agora.

Segundo a gravação, feita por uma das amigas, flagrou o momento do impacto. A mulher atingida se posicionou para a foto muito próxima da linha do trem enquanto o vagão se aproximava.

Veja o vídeo:





O Corpo de Bombeiros informou que ela estava consciente e disse estar com dor na região posterior lateral esquerda das costelas no momento do atendimento. Uma das amigas também foi ferida pelo impacto e teve um corte na coxa. Logo após os primeiros socorros, ela foi levada ao hospital.

Após o trem colidir com a ciclista, ela gritou: "Me deita, me deita". Uma das amigas perguntou: "O que aconteceu", e ela respondeu: "Bateu em mim", e uma outra ciclista tenta acalmá-la: "Calma, tudo bem, respira, respira".

