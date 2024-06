Reprodução Caminhão de mudança aparece em registros em frente à quitinete de suspeito de matar e arrastar mulher

O homem que foi preso no fim da tarde desta segunda-feira (3) suspeito de matar e arrastar uma mulher em Sinop, a 503 km de Cuiabá, contratou um serviço de mudanças logo após o crime.

Câmeras de segurança capturaram o momento em que um trabalhador faz a mudança de Wellington Honorato dos Santos, de 32 anos. Horas antes, ele foi flagrado pelos mesmos dispositivos arrastando Bruna de Oliveira, 24, amarrada pelo pescoço em uma moto.

Os registros da mudança aconteceram cerca de 4h após o crime. Nas imagens, é possível ver um caminhão de mudança estacionado em frente à quitinete em que a jovem foi assassinada. O trabalhador contratado entra no caminhão e sai do local.

O delegado Bráulio Junqueira, do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informa que já existem provas concretas de que Wellington se mudou.

“Vamos formalizar todas as provas, testemunhas, provas técnicas e filmagens para que possamos fazer o fechamento da investigação e pedir a prisão preventiva desse elemento”, disse.

Entenda o caso

Na madrugada deste domingo (2), Bruna foi assassinada e arrastada pelo pescoço, amarrada a uma moto, por cerca de três quadras até uma região de mata no Bairro Primaveras.

Em depoimento à polícia, a família de Bruna disse que ela havia saído com o suspeito e não voltou mais. Os familiares chegaram a entrar em contato com o homem, que afirmou ter deixado a vítima em casa por volta das 22h.

Os familiares saíram em busca de Bruna e, quando foram até a casa de Wellington, encontraram ela vazia, com sangue do lado de fora.

O corpo da vítima foi encontrado pelo irmaõ dela, em uma vala. Bruna tinha marcas de degola e ainda estava com uma corrente enrolada no pescoço, presa com cadeado.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Bruna sai arrastada pelo pescoço da quitinete de Wellington. A polícia acredita que o suspeito matou a vítima antes de arrastá-la, por volta das 4h55.

