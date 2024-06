Reprodução/redes sociais João Lucas Faquini Frazini morreu engasgado com um pedaço de bolo

Um menino de 3 anos, identificado como João Lucas Faquini Ferraz , morreu engasgado ao comer um pedaço de bolo, nesta segunda-feira (3), na cidade de Cassilândia , no interior do Mato Grosso do Sul .

De acordo com o g1, a tragédia aconteceu durante o recreio no Centro Municipal de Educação Infantil Juracy Lucas (Cmei), na Vila Pernambuco. A cidade está localizada a mais de 400 km da capital Camp Grande.

Um fisioterapeuta da creche ainda tentou resgatar João Lucas, mas ele não resistiu e morreu no local. A Polícia de Cassilândia está investigando o caso.

Já a Prefeitura de Cassilândia emitiu um comunicado lamentando a morte da criança. Além disso, a administração municipal decretou três dias de luto e suspendeu todas as aulas na rede nesta terça-feira (4).

