Um arquiteto foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de estupro de vulnerável , em Copacabana, no Rio, nesta segunda-feira (3). Ele foi localizado por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, da Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, o homem de 55 anos se relacionou sexualmente com uma criança de 11 anos. O delito ocorreu em abril deste ano, quando o arquiteto abordou a menina enquanto ela ia à escola.

De acordo com as investigações, após conquistar a confiança da garota, o homem passou a enviar diversas mensagens de cunho sexual, assim como transferências bancárias para a conta da criança. O crime sexual foi comprovado em laudo pericial.

A situação foi descoberta pela mãe da criança, que encontrou a troca de mensagens entre o homem e a criança e foi até a delegacia fazer a denúncia.

O arquiteto foi encontrado no momento em que chegava para visitar uma obra em que estava trabalhando. Os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva pelo delito.

