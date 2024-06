Reprodução Peão desmaia após ser arremessado e pisoteado por touro em MG

Um vídeo registrou o momento em que um touro arremessa um peão e pisoteia sua cabeça durante uma montaria no rodeio da Fenamilho 2024, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba em Minas Gerais.

Nas imagens, é possível ver que o homem cai no chão já desmaiado e, então, é pisoteado pelo animal. Em questão de segundos, os salva-vidas do evento aparecem para controlar o touro e ajudar o peão.

O peão não foi levado para o hospital, pois foi atendido pelos brigadistas do evento. Segundo o Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, ele já está em casa e passa bem, sem nenhum ferimento.

