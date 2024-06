Reprodução/Diário do Nordeste Vaquejada no interior do Ceará terminou com acidente grave

Dois homens foram atropelados por um cavalo durante uma vaquejada em Ipaporanga , no interior do Ceará , na tarde deste domingo (2). O momento do acidente foi gravado por um drone e ganhou repercussão nas redes sociais. Assista ao vídeo ao final da matéria .

Nas imagens, é possível notar que as vítimas faziam parte da plateia do evento, marcado em Alto dos Prazeres , zona rural de Ipaporanga, cidade localizada a mais de 350 km da capital Fortaleza.

Os dois homens, porém, estavam de costas para a vaquejada quando foram atropelados pelo cavalo, que estava sendo guiado pelo vaqueiro. Eles ficaram desacordados por alguns minutos.

Segundo o g1 , um homem saiu do local com algumas escoriações, enquanto o outro precisou ser levado a um hospital de Crateús. O estado de saúde dele não foi informado.

Assista ao vídeo abaixo:

