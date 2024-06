Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Chuvas seguem castigando Porto Alegre

Brasileiros de diferentes regiões do país devem se preparar para um começo de semana marcado pelas alterações climáticas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas amarelos de “Perigo Potencial” focados no Norte, Nordeste e Sul.

As áreas mais afetadas pelo alerta são:

Pernambuco: Metropolitana de Recife, Mata Pernambucana, Agreste Pernambucano;

Bahia: Nordeste Baiano, Centro Norte Baiano, Centro Sul Baiano, Sul Baiano, Metropolitana de Salvador;

Ceará, deverão prestar atenção o Norte Cearense, Noroeste Cearense, Metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe;

Rio Grande do Norte: Oeste Potiguar, Central Potiguar, Leste Potiguar, Agreste Potiguar;

Paraíba: Agreste Paraibano, Mata Paraibana;

Sergipe: Leste Sergipano, Agreste Sergipano, Sertão Sergipano;

Alagoas: Leste Alagoano, Agreste Alagoano;

Piauí: Norte Piauiense.

A região Sul, em processo de recuperação pelas enchentes, deverá sofrer um declínio de 5 °C a 3 °C na temperatura a partir das 18 horas deste domingo (2). As áreas mais afetadas serão o Sudoeste e o Sudeste Rio-grandense, com uma intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, o que pode provocar o movimento de dunas de areia em construções na orla.

Porto Alegre deverá registrar mínimas de 6 °C e máxima de 14 °C nesta segunda-feira (3), marcada por muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com previsão mantida até quinta-feira (6), com apenas alterações na amplitude térmica.

Outro alerta de “Perigo Potencial” destaca a região Nordeste, com quase toda a faixa litorânea da costa brasileira correspondente à região destacada de amarelo, acompanhada de um acumulado de chuvas entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. As áreas mais afetadas são listadas pelo Inmet, incluindo Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Piauí.

O Norte do Brasil também será alvo de chuvas intensas, conforme destaca o Inmet em seu alerta de “Possível Perigo”, com chuva de até 50 mm/dia e ventos intensos variando de 40 a 60 km/h.

Em caso de rajadas de vento, as instruções incluem não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

No Sudeste, o Inmet prevê uma semana de chuvas para o Rio de Janeiro, com máxima que não deverá passar dos 24 °C até quinta-feira, quando poderá haver ligeiro aumento na temperatura. Em São Paulo, a previsão é de tempo com nuvens nesta segunda, chuvoso a partir de terça-feira, com ventos fracos/moderados, e tendência de ligeira elevação na temperatura mínima de 15 °C e máxima de 18 °C. A partir de quarta-feira, o sol poderá brilhar em meio às nuvens dos céus paulistanos.

