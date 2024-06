Reprodução Jovem morre após cair enquanto tentava escalar tela para pegar bola de futebol

Um jovem de 22 anos morreu em Goianésia (GO), após cair enquanto tentava escalar uma tela em um campo de futebol para pegar uma bola.

Luciano Damasceno da Silva Filho caiu de uma altura de, aproximadamente, 5 metros. De acordo com o pai, ele ficou 13 dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu.

"Toda segunda-feira ele ia até esse campo para tentar pegar uma bola de futebol para ele. Ele não jogava bola no local, mas pegava as bolas que caíam no telhado do vestiário", afirmou Luciano Damasceno, pai do jovem.

O acidente aconteceu no dia 20 de maio, no Módulo Esportivo Pedro Volner. No momento do acidente, Luciano Filho foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas logo foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, por se tratar de um caso grave. Ele morreu na madrugada de domingo (2).

O pai registrou o caso na Central de Flagrante da Polícia Civil de Goiânia, que fará a investigação.

"Foi falta de segurança. No local tinha vigilantes e permitiram que meu filho subisse na tela. Eu preferia ter buscado meu filho na delegacia, se o que ele fez fosse errado, do que na UPA sabendo que ele ia morrer", afirma o pai.

De acordo com a Polícia Civil, a guia de encaminhamento de cadáver indica que Luciano morreu em decorrência de um "choque misto", com "lesão tronco encefálica e infecções nosocomiais".

O que diz a Prefeitura de Goianésia

"A Prefeitura de Goianésia, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, lamenta profundamente o triste acidente ocorrido no Módulo Esportivo Pedro Volner em 20 de maio. Um jovem, que se tratava de uma pessoa com deficiência, subiu sem autorização do zelador e do técnico esportivo, na tela de proteção e, infelizmente, caiu, vindo a óbito neste fim de semana.

Nossos sentimentos estão com os familiares e amigos do jovem nesse momento difícil. A Prefeitura de Goianésia reforça que as autorizações para o uso do espaço pela comunidade devem ser obtidas exclusivamente através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. Além disso, o acesso da comunidade ao local é permitido apenas para atividades dentro do horário previsto, das 18h às 23 horas.

Os responsáveis pelo Módulo Esportivo prestaram toda a assistência necessária aos familiares. Reforçamos a importância de seguir as normas de segurança para evitar tragédias como essa no futuro."

