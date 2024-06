Reprodução Ladrões cobertos com lençois

Uma residência na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, foi alvo de ladrões na noite desta sexta-feira (31), resultando em um prejuízo estimado em mais de R$ 40 mil para os proprietários. Os invasores furtaram vários itens, incluindo televisores, videogames e joias.

Antes de deixar o local, os criminosos usaram lençóis e colchas da própria casa para tentar evitar serem capturados pelas câmeras de segurança enquanto finalizavam o furto. No entanto, registros em vídeo mostram os indivíduos percorrendo a residência e saindo com um televisor. Segundo a proprietária, esse foi o último estágio da ação dos suspeitos.

"Eles entraram na casa pelo quarto da minha filha, na parte dos fundos, evitaram as câmeras de todas as formas, tiraram as coisas pela janela, passando rente a casa, viram que tinham pontos cegos. Só no final, na hora de pegar a última TV, é que passaram por dentro da casa, parece que relaxaram e aí a câmera pegou eles melhor", disse.

A casa foi deixada em completo estado de desordem. Até o momento da última atualização, os proprietários identificaram os seguintes itens como roubados: quatro televisores, um videogame, um celular, uma caixa de som, uma mochila e pelo menos 18 peças de joias de ouro, incluindo pulseiras, cordões, brincos e anéis.

A invasão ocorreu por volta das 21h30, conforme relatado pela comerciante, aproximadamente duas horas antes do registrado pelas câmeras, que estão com problemas no sistema, indicando o horário incorreto.

Durante o ocorrido, a casa, onde residem um casal e seus dois filhos adolescentes de 13 anos, estava vazia, pois os pais haviam levado os filhos para a catequese e, em seguida, pararam na casa de amigos. Eles só perceberam o ocorrido ao retornarem. Na propriedade também residem três funcionários, que não notaram a ação dos suspeitos. Um vídeo registrado pelo celular mostra a extensão do dano deixado pelos invasores.

