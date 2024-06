Reprodução: Flipar Prédio do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty)

O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota de indignação neste domingo (2), condenando veementemente o bombardeio ocorrido em Saddikine, no Sul do Líbano , no último sábado (1), que deixou três brasileiros feridos.



“O episódio ocorreu no contexto de ataques das forças armadas israelenses no Sul do Líbano e do Hezbollah no Norte de Israel”, ressaltou o Itamaraty.

“O Brasil exorta as partes envolvidas nas hostilidades à máxima contenção, assim como ao respeito aos direitos humanos e ao direito humanitário, de forma que se previna o alastramento do conflito em Gaza e se evitem novas vítimas civis inocentes”, conclui a nota.

As vítimas brasileiras estão recebendo atendimento médico no Hospital Libanês Italiano, em Tiro, enquanto a Embaixada do Brasil em Beirute acompanha de perto o caso, mantendo contato tanto com a equipe médica quanto com os familiares dos feridos.

No que diz respeito às vítimas brasileiras, uma mulher e seus dois filhos foram gravemente feridos no ataque aéreo em Saddikine. A mulher, de 30 anos, encontra-se em estado grave, enquanto sua filha de 10 anos sofreu ferimentos graves na perna e precisou passar por uma cirurgia. O filho, de nove anos, está estável.

No que diz respeito às vítimas brasileiras, uma mulher e seus dois filhos foram gravemente feridos no ataque aéreo em Saddikine. A mulher, de 30 anos, encontra-se em estado grave, enquanto sua filha de 10 anos sofreu ferimentos graves na perna e precisou passar por uma cirurgia. O filho, de nove anos, está estável.

As circunstâncias exatas do bombardeio ainda não foram totalmente esclarecidas pelo Ministério das Relações Exteriores. Os três estavam em casa no momento do ataque.

É importante ressaltar que a região sul do Líbano, monitorada com atenção pela embaixada brasileira, é dominada pelo Hezbollah. Nos últimos meses, as forças israelenses têm atacado células da organização militante xiita libanesa durante o acirramento do conflito entre Israel e o Hamas.

