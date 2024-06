Reprodução Enquanto atendente chorava, assaltante tentou acalmá-la

Um assaltante armado consolou a atendente de uma panificadora em Planaltina , Goiás , enquanto realizava o assalto ao estabelecimento. O momento foi flagrado pela câmera de segurança da loja. O homem ainda não foi identificado pela polícia.

O assalto aconteceu na última quinta-feira (30). É possível ouvir a funcionária chorando enquanto obedece as ordens do assaltante de colocar o dinheiro do caixa em uma sacola, enquanto o homem, que está armado, avisa que não irá fazer mal à funcionária.

O assaltante ainda pede maços de cigarros antes de voltar a tentar acalmar a funcionária e falar que não faria mal a ela e pedir para que se acalmasse.

“Calma, tia, fica de boa, vou fazer mal para tu, não”, declarou o assaltante enquanto observava a atendente colocar os objetos em uma sacola

O caso foi registrado na Polícia Civil. Além da atendente, um cliente também foi assaltado, tendo seu celular e cartões de crédito levados pelo ladrão.

As autoridades declararam que foram levados R$ 30 em espécie da panificadora e 30 maços de cigarros que somam R$ 350.