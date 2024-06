Jose Cordeiro/SPTuris Parada do Orgulho LGBT





No próximo domingo (2), São Paulo receberá a 28ª Parada do Orgulho LGBT+. O evento está programado para ocorrer das 13h às 18h e trará algumas alterações no trânsito da região, que estarão em vigor das 0h às 21h.

O ponto de partida da Parada será na Avenida Paulista, no sentido Consolação, próximo ao MASP. O término está marcado para a Rua Caio Prado, onde os trios elétricos serão desligados e a desmontagem ocorrerá nas ruas Rego Freitas e da Consolação.

Motoristas são aconselhados a evitar as vias próximas ao evento e buscar rotas alternativas para se deslocar.

Para garantir a segurança e a logística adequada, serão realizadas medições e fiscalizações nos trios elétricos a partir das 5h na Avenida do Estado, 900.

A escolta dos trios até a Avenida Paulista começará às 8h, seguindo um itinerário específico pelas principais vias da cidade. A montagem e a concentração do público na Avenida Paulista iniciarão às 10h.

A organização da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo está sob responsabilidade da Associação da Parada do Orgulho LGBT+ em colaboração com a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania.

Além disso, diversas ruas e avenidas sofrerão interdições a partir das 0h de sábado, dia 1º de junho, e outras interdições ocorrerão progressivamente durante o domingo, dia 2 de junho, até o encerramento do evento.

Vias interditadas desde sábado:

Rua Padre João Manuel, entre a Avenida Paulista e Alameda Santos;

Rua Peixoto Gomide, entre a Avenida Paulista e Alameda Santos;

Rua Itapeva, entre a Avenida Paulista e Rua Carlos Comenale;

Rua Prof. Otávio Mendes, entre a Avenida Paulista e Rua Carlos Comenale;

Rua Plínio Figueiredo, entre a Avenida Paulista e Rua Carlos Comenale;

Rua Frei Caneca, entre a Avenida Paulista e a Rua Luís Coelho;

Vias interditadas a partir de domingo:

A partir da 0h:

Avenida Paulista, entre a Rua da Consolação e a Avenida Angélica;

Rua Bela Cintra, entre a Avenida Paulista e Alameda Santos;

Alameda Campinas, entre a Avenida Paulista e Alameda Santos;

Alameda Campinas, entre a Avenida Paulista e a Rua São Carlos do Pinhal;

A partir das 4h:

Complexo Viário Paulista - Túnel José Fanganiello Melhem - nos dois sentidos;

Rua Itapeva, entre a Avenida Paulista e Rua Carlos Comenale;

Ruas Frei Caneca e Haddock Lobo, entre a Avenida Paulista e Rua Luís Coelho;

A partir das 8h:

Avenida Paulista entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua da Consolação;

A partir das 11h:

Rua Haddock Lobo, entre a Rua Matias Aires e a Avenida Paulista;

Rua Antônio Carlos, entre as ruas Augusta e da Consolação;

Rua Bela Cintra, entre a Avenida Paulista e a Rua Matias Aires;

A partir das 12h:

Rua da Consolação: nos dois sentidos, entre a Alameda Santos e a Rua Caio Prado;

Bloqueios operacionais: a partir das 12h

Rua Major Natanael x Avenida Dr. Arnaldo;

Avenida Dr. Arnaldo x Vd. Okuhara Koei - desvio para Av. Rebouças (c/b);

Retorno da Av. Rebouças, altura do nº 353;

Rua São Carlos do Pinhal x Rua Itapeva;

Rua Antônio Carlos x Rua Frei Caneca;

Rua Frei Caneca x Rua Matias Aires;

Rua Augusta x Rua Peixoto Gomide;

Rua Marquês de Paranaguá x Rua Frei Caneca;

Rua Frei Caneca x Rua Paim;

Rua Paim x Avenida Nove de Julho;

Rua Augusta x Rua Marquês de Paranaguá;

Avenida Brigadeiro Luís Antônio x Rua Cincinato Braga;

Avenida Brigadeiro Luís Antônio x Alameda Santos;

Avenida Brigadeiro Luís Antônio x Alameda Ribeirão Preto;

Rua Treze de Maio x Rua Cincinato Braga;

Bloqueios operacionais: a partir das 15h