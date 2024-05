Reprodução: Redes Sociais Pessoas ficam presas no elevador do edifício Mirante do Vale, que tem 51 andares

No prédio Mirante do Vale, que fica no centro de São Paulo , cerca de 10 pessoas, entre elas crianças, ficaram presas por aproximadamente hora no elevador do edifício de 51 andares. O caso ocorreu na quinta-feira (30), no feriado de Corpus Christi.

As pessoas tinham ido visitar o mirante de vidro, o Sampa Sky, que fica no 42º andar, quando o elevador parou entre o 40º e 42º andar por volta das 11h30 de ontem.



Em nota, o Sampa Sky afirmou que lamenta a situação e destacou que "esteve ao lado dos seus visitantes durante todo o tempo para tentar amenizar o impacto desta falha no elevador".

"Mesmo que a responsabilidade dos elevadores seja da Atlas Schindler e da administração do condomínio Mirante do Vale, nós prezamos pelo bem-estar dos nossos visitantes", diz a nota.

Assistência técnica

De acordo com a síndica do Mirante do Vale, Luciana Videira, a Atlas Schindler, empresa responsável pela manutenção dos elevadores, foi acionada e e prestou atendimento e assistência técnica no local.



"Contudo, de fato tem sido moroso o atendimento da empresa Atlas Schindler, embora contamos com um posto de atendimento local em horário comercial satisfatório, devido à morosidade no atendimento e especialmente as constantes falhas e paradas ocorridas", afirmou Videira, em nota à TV Globo.



A Atlas Schindler declarou que o elevador fez uma parada de segurança, acionada pelo detector de peso. Os passageiros foram liberados após a chegada do técnico.

"A empresa se solidariza com os passageiros do edifício em questão e reforça que oferecer uma viagem segura e confortável a todos os usuários é uma de suas premissas de atuação. A companhia destaca que a integridade dos usuários é uma prioridade e todos foram retirados do equipamento em segurança".

Segundo o Sampa Sky, o elevador foi renovado e inaugurado há cerca de dois meses. Hoje, nesta sexta-feira (31), ele voltou a funcionar por volta das 11h.

*Com informações do g1

