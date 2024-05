Inmet Previsao do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas sobre condições meteorológicas adversas em diversas regiões do Brasil nesta sexta-feira (31). No Sudeste, há previsão de geada no sul de Minas Gerais e em partes do norte de São Paulo e Rio de Janeiro. Já no Sul, os três estados podem ser afetados pelo fenômeno. O Rio Grande do Sul, após enfrentar tempestades severas neste mês, continuará sem chuvas.

Para o Sul do país, o Inmet emitiu um alerta de geada devido à advecção, processo de transmissão de calor pela movimentação horizontal de massas atmosféricas. O aviso, com risco classificado como "Perigo Potencial", abrange cidades dos três estados, desde o norte do Rio Grande do Sul até a fronteira com São Paulo, passando pelo centro de Santa Catarina e Paraná, inclusive a capital Curitiba.

No Nordeste, o Inmet emitiu três alertas para chuvas intensas em todo o litoral, com exceção de parte do litoral maranhense e baiano. O litoral cearense e potiguar serão os mais impactados, com risco classificado como "Perigo". Sergipe e Alagoas estão sob alerta de acumulação de chuvas. Enquanto isso, no Norte, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará recebem alertas de chuvas intensas. No Centro-Oeste, a previsão é de tempo seco e ensolarado, com poucas nuvens.



No Sudeste, um alerta de geada foi emitido com risco classificado como "Perigo Potencial", abrangendo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As áreas mais afetadas estão no sudoeste de Minas Gerais, na fronteira com Rio de Janeiro e São Paulo, com possibilidade de alcance em cidades mais ao norte.

