Reprodução: Instagram Eduardo Bardini da Silva se sentiu indisposto e deixou parou o treino na academia

Um estudante de nutrição , de 23 anos, foi encontrado morto dentro de um carro, na madrugada de quinta-feira (30) em Criciúma, na região sul de Santa Catarina.

O rapaz, identificado como Eduardo Bardini da Silva, saiu de uma academia de ginástica após o treino e se dirigiu até carro. Cinco horas depois, segundo a Polícia Civil, ele foi achado morto no interior do veículo. As autoridades indicam que há possibilidade de ter sido morte súbita.

Segundo as testemunhas, Bardini interrompeu o treino por se sentir indisposto e deixou a academia por volta 19 horas de quarta-feira (29).

As imagens de câmeras de segurança mostram Eduardo entrando no carro, que estava no estacionamento da academia. Horas depois, algumas pessoas viram que a cabeça do estudante estava caída sobre o volante e chamaram a polícia.

O serviço de resgate do Corpo de Bombeiros chegou ao estacionamento da academia pouco depois da meia-noite. Ao examinarem Eduardo, viram que ele já estava sem vida.

A declaração de óbito diz que a morte foi causada por tromboembolismo pulmonar e cardiopatia dilatada, que, quando ocorrem em pessoas saudáveis, são classificados como morte súbita.

