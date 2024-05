Reprodução Júlia Andrade Cathermol Pimenta teria pedido ajuda a cigana para tirar cheiro do morto do apartamento

A cigana Suyany Breschak, que foi cúmplice da foragida Júlia Andrade Cathermol Pimenta , de 29 anos, segundo a polícia, contou como ficou sabendo do plano para matar o empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond . Segundo ela, surgiu até urubu na janela do apartamento por conta do corpo.

Breschak revelou que Júlia ligou pra ela e disse que o namorado estava morto e utilizou de lençóis e cobertores para enrolar o corpo dele, além de ligar ventiladores para exalar o cheiro.

Segundo a cigana, Júlia lavou o apartamento com água sanitária depois de ver que até urubu estava aparecendo na janela.

Para Suyany, Júlia teria admitido que colocou 50 comprimidos de um remédio para dor em um brigadeirão e dado para o namorado comer . Ela também comeu o doce, só que em um outro prato sem o medicamento.

O advogado de Suyane, Cleison Rocha, afirma que sua cliente é inocente e está sendo acusada injustamente. “A Suyane trabalha com cartas e búzios, e a Júlia se consultava apenas com a Suyane. Não são amigas, elas têm apenas uma relação profissional." O crime foi premeditado, segundo a polícia.

Entenda o caso

O empresário foi encontrado morto dentro do apartamento no dia 20 de maio, em avançado estado de decomposição, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio.

O laudo da necropsia não tenha estabeleceu a causa da morte, mas foi encontrada uma pequena quantidade de líquido achocolatado em seu sistema digestivo, sugerindo a possibilidade de envenenamento.

“É um caso aberrante porque evidencia extrema frieza. Ela teria permanecido no interior do apartamento da vítima, com o cadáver, por cerca de 3, 4 dias. Lá ela teria dormido ao lado do cadáver, se alimentado, ela teria inclusive descido para a academia, se exercitado, retornado para o apartamento onde o cadáver se encontrava”, diz o delegado Marcos Buss, da 25ª DP.

Júlia Andrade permanece foragida da justiça, com um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado. O caso permanece sob investigação pela 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo).

*Com informações do g1

