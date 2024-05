Reprodução: rede sociais Especialista diz que Arthur irá desenvolver sua dentição naturalmente.

Um bebê chamado Arthur, nascido no dia 24 de maio, no Mato Grosso do Sul, surpreendeu a equipe médica e a família ao nascer com seis dentinhos. A obstetra Luciana Tannus, que fez o parto, compartilhou nas redes sociais a condição rara.

Veja o vídeo:





Três dias após o parto, a mãe levou o bebê para uma consulta com uma odontopediatra. Lá, ela descobriu que Arthur não tinha dentinhos de leite, mas, na verdade, uma formação diferente da gengiva, portanto, sem anormalidades.

“A mãe entrou falando: 'Meu filho nasceu com dente'. Eu disse que isso acontece. A mãe falou: 'Mas são seis dentes!'. Aí eu disse queisso não é normal", explicou especialista Regina Raffaele ao g1.

A profissional de saúde explicou ainda que a aparência de dente ocorre quando o tecido gengival é pressionado. “Depois, quando vasculariza, volta ao normal”.

A especialista enfatizou que não há motivos para preocupação e que Arthur irá desenvolver sua dentição naturalmente.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.