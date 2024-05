Reprodução/G1/Arquivo Pessoal Lara morreu em um hospital de Conchas (SP) sem ter diagnóstico

A família de Lara da Silva Moraes , de 10 anos, registrou um boletim de ocorrência contra um hospital de Conchas , no interior de São Paulo , após a criança morrer sem ter um diagnóstico. O caso foi descoberto em uma reportagem do g1.

Segundo os familiares, Lara passou por consultas num hospital da cidade de Pereiras nos dias 6, 8 e 10 de maio. Com sintomas, a menina foi liberada pelos médicos nas três oportunidades - os profissionais afirmavam que ela tinha uma gripe forte.

No dia 12 de maio, a criança foi levada ao hospital de Conchas, onde sofreu três convulsões e morreu sem ter um diagnóstico. Ela foi sepultada num cemitério da cidade de Pereiras , em 13 de maio.

Investigação

Em nota enviada ao Portal iG , a Secretaria de Segurança Pública (SSP) declarou que o caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Conchas.

"O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Conchas. As equipes da unidade aguardam o laudo pericial, que estão sendo elaborado, para análise. Diligências seguem em andamento visando ao esclarecimento dos fatos", diz o comunicado.



Já a Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Conchas comunicou que a causa da morte de Lara é investigada por suspeita de dengue hemorrágica.

