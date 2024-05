Reprodução/redes sociais Personagem tentou se esquivar da moto, mas foi atingido

O animador do personagem Goku , membro do grupo da Carreta Furacão, foi atropelado durante uma apresentação por uma moto na noite do último sábado (25), na cidade de Papagaios, Minas Gerais. Ele dançava com o Super Mário e o Fofão quando foi surpreendido por uma moto.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o atropelamento ocorreu na Rua Pitangui, próximo ao Cemitério Municipal, na região central de Papagaios. Apesar das imagens, não foi registrada nenhuma ocorrência.

Vídeo do atropelamento viralizou nas redes

O vídeo que registrou o momento exato do atropelamento circula pelas redes sociais. Assista:

Atropelaram o Goku nda Carreta Furacão em Minas Gerais, gente. Não se sabe o estado de saúde do Kakaroto mineiro. pic.twitter.com/MoXTk030NB — William De Lucca (@delucca) May 28, 2024

No registro, os três personagens fazem sua coreografia quando, de repente, uma moto em alta velocidade passa por eles e atropela o "Goku".

Não é possível deduzir, pelas imagens, se o animador se feriu. Entretanto, ele se levanta rapidamente após o atropelamento, e o vídeo é encerrado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp