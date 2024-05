Divulgação/Polícia Civil Produtos saqueados em loja da Arena do Grêmio

A Polícia Civil realizou uma operação nesta segunda-feira (27) e apreendeu produtos oficiais que haviam sido saqueados da loja localizada na Arena do Grêmio. As mercadorias, avaliadas em aproximadamente R$ 10 mil, foram retiradas de um abrigo destinado às vítimas da enchente em Cachoeirinha, cidade vizinha a Porto Alegre.

Dentre os itens recuperados estavam camisetas, roupas de bebê, bonés, calções, copos e até mesmo uma cuia de chimarrão com a marca do clube.

De acordo com a 1ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha, as investigações tiveram início após denúncias de que algumas pessoas possuíam uma quantidade significativa de produtos com a logomarca do time no abrigo, o que levantou suspeitas sobre a origem dos mesmos.

A polícia conseguiu identificar os responsáveis pelo saque dos objetos e os conduziu até a delegacia para prestar esclarecimentos.

Os saques aconteceram durante o período em que a Arena do Grêmio, situada no bairro Humaitá, abrigou cerca de 80 moradores na madrugada do dia 4 de maio, devido às fortes chuvas que inundaram a região.

Os desabrigados deixaram o estádio em 6 de maio, após a administração do local informar que estava sem água e luz. A Arena realizou o transporte de mais de 300 pessoas para abrigos municipais, incluindo adultos, crianças e uma mulher grávida.

Vale destacar que a Arena do Grêmio está próxima à foz do Rio Gravataí no Rio Jacuí, em Porto Alegre, e foi inundada em 3 de maio, resultando no alagamento do gramado e do estacionamento. O vídeo abaixo ilustra a situação do estádio poucos dias após o incidente.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp