Divulgação/DOF Carga de 150 kg de cabelo humano é apreendida pelo DOF em Ponta Porã

Agentes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na última quinta-feira (23), uma carga ilegal de 150 kg de cabelo humano que era levada de Ponta Porã para Dourados, no Mato Grosso do Sul.

A aprensão ocorreu enquanto os agentes realizavam um bloqueio para fiscalização policial na rodovia MS-164, área rural de Ponta Porã.

A equipe deu ordem de parada para um Toyota Etions branco e pediu para inspecionar o veículo, quando encontrou a carga avaliada em R$ 1,5 milhão sem a documentação necessária.

O condutor do veículo, de 32 anos, disse que apenas transportava a mercadoria. Segundo o motorista, ele pegou a carga de cabelo com uma pessoa do Paraguai, e a entregaria em Dourados.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã, mesmo local onde a carga de cabelo foi entregue.

Programa Protetor das Fronteiras e Divisas

A operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma união entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública), além da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em colaboração com o Exército Brasileiro.

