O webinar Culturas em colisão - Diálogo histórico, traz ao público brasileiro a importância do judaismo e do catolicismo para a formação da cultura polonesa. A conversa será uma oportunidade rara de ver dois grandes intelectuais e conhecedores do tema.

São eles, o católico Henrique Siwierski, professor doutor da Universidade de Brasília e Jacob Pinheiro Goldberg, professor doutor em psicologia, psicanalista, advogado, assistente social e escritor brasileiro de origem judaica polonesa. Siwierski é, inclusive, o responsável por verter para o polonês o livro de poemas de Goldberg "A Mágica do Exílio: Magia Wignania”.



Promovido pela Uninove, o encontro online será realizado nesta terça-feira (28), ao vivo, a partir das 20h.



Trata-se de um fato histórico pois o Encontro discutirá a relação de católicos e judeus na cultura polonesa, considerando que ele será feito no Brasil, um país de grande sincretismo religioso.

O debate ainda contará com a presença da advogada e intelectual Thais Infante, do professor Antônio Carlos Magalhães e da professora Patricia Delgado.

ASSISTA AQUI: