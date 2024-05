Arquivo pessoal Ele entregou a toalha após décadas





No último mês de abril, Nahim Alcure, ex-prefeito de Iúna, Espírito Santo, surpreendeu ao retornar a um hotel em Colatina para devolver uma toalha que havia levado acidentalmente há 43 anos. Durante uma viagem com seu filho em 1980, Nahim, agora com 99 anos, pegou a toalha sem perceber.

Ao longo dos anos, Nahim se incomodava com o erro, mas a toalha havia se perdido em meio a diversas mudanças. Recentemente redescoberta, a toalha foi cuidadosamente guardada, esperando o momento certo para ser devolvida.

Decidido a corrigir o engano, Nahim, acompanhado por seu filho e sua nora, viajou 180 km de Guarapari até Colatina. A equipe do hotel ficou surpresa e emocionada com o gesto de Nahim, que foi recebido com gratidão e respeito.

“Eu fiquei uma semana no hotel e quando eu fui desfazer a mala, descobri que tinha levado uma toalha por engano. Fiz várias mudanças ao passar desses anos e acabava esquecendo dela e não sabia onde ela estava. Mas quando ela apareceu novamente, fiz questão de devolver", relatou o idoso.

A proprietária do hotel, Maria Zelurze, tocada pela honestidade de Nahim, decidiu emoldurar a toalha e exibi-la na entrada do refeitório como um símbolo de integridade.

“Ele devolveu a toalha e eu coloquei em um quadro. Ele estava perturbado com aquela toalha guardada e resolveu vir. Estava todo empolgado. Ele levou enganado, ele não fez por querer, é uma pessoa honesta e isso é bem raro. Aqui, de vez em quando, levam toalha, colcha, mas não devolvem não. Isso de devolver nunca tinha acontecido”, revelou Maria ao Portal G1.

A história foi compartilhada nas redes sociais pelo filho de Nahim, onde recebeu muitos elogios pela atitude rara e exemplar do ex-prefeito.

Para Nahim, a devolução da toalha foi mais do que um alívio pessoal; foi um ato de compromisso com seus valores, demonstrando que nunca é tarde para fazer a coisa certa.

