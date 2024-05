Reprodução/Golf Oscar Romeo Avião fez decolagem a poucos metros do fim da pista

Um avião da Azul fez uma decolagem atípica no Aeroporto de Congonhas , na Zona Sul de São Paulo , na última segunda-feira (27). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a aeronave decolando a poucos metros do fim da pista, em um movimento arriscado. Assista ao vídeo no final desta matéria .

O voo saiu de São Paulo com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro . Nenhuma ocorrência foi registrada no trajeto. Segundo a FlightRadar24 , responsável por monitorar voos no país, a aeronave da Embraer de modelo ERJ-190 decolou por volta das 16h35 e chegaria ao destino às 17h15.

Em nota divulgada para a imprensa, a Azul declarou que abriu uma investigação interna para entender o motivo da decolagem arriscada. No comunicado, a companhia aérea reforçou que sempre preza pela segurança de seus clientes e funcionários.

"A Azul informa que abriu uma averiguação interna para apurar o ocorrido no voo AD2610 (Congonhas-Santos Dumont), realizado ontem (27). A companhia ressalta que opera de acordo com padrões nacionais e internacionais de segurança, seu valor primordial, e que o referido voo seguiu para o destino sem qualquer intercorrência", diz o texto divulgado nesta terça-feira.

A reportagem do Portal iG entrou em contato com a assessoria de imprensa da FAB (Força Aérea Brasileira) e aguarda um posicionamento.

Assista ao momento da decolagem abaixo:

Troca de cueca garantida!!! pic.twitter.com/4cCxbZ9ArP — Eric Breno 🇧🇷 (@EBaviation) May 27, 2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp