Reprodução/Instagram Homem nadou por 5 horas em enchentes no Rio Grande do Sul agarrado a saco de roupa





Mais um caso dramático ocorreu durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Um homem ficou ilhado em um prédio em Alvorada, e precisou nadar por cinco horas agarrado a um saco de roupa para salvar a própria vida.

Maicom, que é ajudante geral, estava trabalhando quando ficou ilhado em um prédio onde prestava serviços. Após três dias preso ao local e sem conseguir comunicação, decidiu se arriscar na enchente e nadar para sobreviver.

"Eu tentava falar com ele e não conseguia, todo mundo ficou ilhado, falei com todos os meus filhos, mas com ele não conseguia mais. Ele avisou à esposa que estava ilhado, ficou sem bateria e ninguém teve mais contato" disse Adriana da Cruz, mãe de Maicom.

No dia 7 de maio, o homem foi resgatado por um casal de voluntários. Maicom foi encontrado boiando e agarrado a um saco de roupas. David Menezes, empreiteiro de obras, e Karina Machado, esposa e sócia do marido, estavam ajudando nos resgates quando encontraram Maicom.

"Estávamos para resgatar um casal de idosos e animais. Foi quando pessoas em outro barco passaram e disseram que tinha um rapaz se afogando lá no canto", disse David.

David conta que Maicom estava muito mal, cansado, se afogando e apenas com a cabeça para fora da água, e afirma que se o ajudante geral encontrasse um buraco no meio do caminho dificilmente estaria vivo. Maicom foi socorrido com a ajuda de um jet-ski para sair da água.