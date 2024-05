Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 21/05/2024 Bairro Mathias Velho, em Canoas, foi um dos mais atingidos pelas enchentes

Os militares do Exército Brasileiro que compartilharam, no domingo (26), a informação falsa de que um dique havia rompido na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul , foram afastados de suas atividades.

O falso alerta levou a evacuação do bairro Mathias Velho, um dos mais afetados pelas enchentes no estado. Na noite de domingo, os moradores foram orientados a sair imediatamente do bairro por causa do suposto rompimento do dique - que, na verdade, não rompeu.

O alerta circulou pelas redes sociais e deixou os moradores assustados. A prefeitura de Canoas fez publicações para desmentir a informação e compartilhou o comunicado oficial do Exército sobre o alarme falso.

No comunicado, o Exército explica que os agentes eram da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, Grande Unidade subordinada à 5ª Divisão de Exército, e faziam parte da Operação Taquari 2, que prestam ajuda humanitária em Canoas.

Além disso, afirma que 'tal situação decorreu de um grave erro de procedimento', e que 'os militares diretamente envolvividos foram afastados de suas atividades durante o processo de investigação'.

Confira a nota do exército:

Comunicado Oficial do Exército Brasileiro sobre a Ocorrência em Canoas - RS



- Recebido oficialmente pela Assessoria de Imprensa do Exército. pic.twitter.com/tu21pCaJ83 — Prefeitura de Canoas (@PrefCanoas) May 27, 2024









Mais de 580 mil desabrigados



No Rio Grande do Sul, mais de 580 mil pessoas estão desabrigadas e 169 foram mortas na maior tragédia climática da história do estado, que afetou 2,3 milhões de pessoas, de acordo com a última atualização da Defesa Civil neste domingo (26).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp