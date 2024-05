Reprodução/CBMSC/Arquivo pessoal Lázaro Bibiana morreu durante temporal em Santa Catarina

O corpo de Lázaro Bibiana , que estava desaparecido desde 18 de maio após forte temporal em Bom Jardim, em Santa Catarina , foi encontrado por bombeiros militares neste domingo (26). Ao todo, foram quase dez dias de buscas pelo homem, que foi arrastado pela correnteza.

Funcionário de uma empresa de internet, Lázaro estava trabalhando com mais dois colegas no momento do temporal. O carro que os trabalhadores da Mega Net foi arrastado no meio da enchente, caindo de uma ponte. Os outros dois homens saíram ileso do incidente, mas Lázaro sumiu desde então.

Em nota, os bombeiros catarinenses explicaram o corpo arrastado pelo Rio Pelotas e encontrado a cerca de 10 km de distância da ponte onde o grupo de trabalhadores caiu.

Já através das redes sociais, a Mega Net lamentou a confirmação da morte de seu funcionário. ''Nunca estamos preparados para perder alguém que temos muito carinho da nossa equipe. Mas hoje infelizmente cá estamos, sentimos muito pela forma que perdemos nosso colaborador'', declarou a empresa.

Com a notícia confirmada, Lázaro se torna a segunda vítima fatal das chuvas que atingem Santa Catarina nas últimas semanas. Na cidade de Ipira, um idoso de 61 anos morreu após também ter o veículo levado por uma enchente, em 2 de maio.

Mais chuva em SC

A previsão do tempo indica mais temporais em Santa Catarina entre segunda (27) e terça-feira (28), de acordo com o Climatempo. A formação de um ciclone extratropical alerta para risco de vento forte e frio intenso. A partir de quarta-feira (29), a previsão é de tempo estável em todo estado.