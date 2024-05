Reprodução/Instagram Vira-lata caramelo invadiu igreja e deitou em vestido de noiva

A entrada da noiva durante um casamento em Ribeirão Claro , no norte do Paraná , contou com a participação especial de um cachorro. No último sábado (18), um vira-lata caramelo invadiu a igreja, deitou e rolou no vestido de Maire Izabela Cortez Calegari, de 28 anos. Assista ao momento abaixo.

Em vídeo que circula nas redes sociais, Maire aparece ao lado de seu pai caminhando em direção ao noivo Cleiton Henrique, de 28 anos. Ela só não esperava que o cão entraria na igreja Sagrado Coração de Jesus e roubasse a cena por alguns momentos.

A noiva deu risada da situação e viu o cachorro acompanhá-la até o altar. "Vi a cena mais linda do cachorro caramelo ali no meu vestido se esfregando e rolando. Uma cena inusitada mesmo. Não estava esperando", disse a noiva. "Quem me conhece sabe quanto eu amo os animais", acrescentou.

O noivo também levou a situação de maneira tranquila. "Nós ficamos muito felizes com a cena. Recebemos um convidado especial para este dia tão importante para a gente. Fez a alegria do dia", disse Cleiton, em entrevista ao g1.

Assista ao vídeo abaixo:

