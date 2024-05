Reprodução/redes sociais Profissionais encontraram colmeia no forro de uma casa

Uma jovem chamada Laryssa passou por um caso inusitado dentro de sua casa, localizada na cidade de Petrolina , em Pernambuco . Através das redes sociais, ela contou que sentia um cheiro estranho, mas não conseguia encontrar o motivo. Até que, nesta semana, ela e sua amiga resolveram investigar e encontraram uma colmeia gigante no forro.

"Eu chegava todos os dias em casa sentindo cheiro de mel, mas achava que era coisa da minha cabeça porque minha amiga não sentia nada", começou Laryssa. "Até que começou a aparecer umas abelhas e chamamos os especialistas da área. Eles quebraram o forro para poder ver o que era. Até que acharam uma colmeia enorme", complementou ao mostrar o local.

No vídeo, a jovem afirma que conseguiu recolher sete baldes de mel com ajuda dos profissionais. Ela e a amiga, entretanto, ficaram com apenas uma parte.

"Deu sete baldes de mel e a gente ficou com um pouco. Eles levaram o restante. Falaram que elas estavam aqui há mais ou menos três anos. É mel para dar e vender. Mel fresquinho é muito bom, mas a nossa casa ficou com o forro todo sujo de mel e ainda com um pouco de abelhas. Fora que esse buraco vai ficar por aí um tempo", afirmou.

Veja abaixo:

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp