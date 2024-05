Reprodução/redes sociais Lorival aparece no reflexo da foto de Anic

A investigação do caso envolvendo Anic Herdy , advogada desaparecida há quase três meses , ganhou novos desdobramentos nesta sexta-feira (24). A apuração da polícia mostra que uma foto publicada pela advogada reforça a tese de que ela e o mentor do sequestro, Lourival Correa Netto Fadiga, eram amantes. A informação é do g1.

Na imagem em questão, Anic aparece ao lado de um boneco de plástico do filme "Madagascar". No reflexo da foto, é possível ver o rosto de Lourival, ex-segurança da advogada e do marido, Benjamin Cordeiro Herdy - ele trabalhou para o casal por cerca de três anos.

Além da imagem, a investigação conta com relatos de pessoas próximas. O caseiro da família, Laurentino Romão do Nascimento, por exemplo, disse à polícia que considerava estranha a relação entre Anic e Lourival.

Já um comerciante de Ciudad del Este, do Paraguai, relatou que o casal "esteve várias vezes junto na loja" e "que viu por diversas vezes Anic e Lourival se beijarem".

O Ministério Público acredita que Lourival foi o mentor do sequestro da advogada. Ele, que está preso, teria envolvido seus dois filhos, Maria Luiza Vieira Fadiga e Henrique Vieira Fadiga, e mais uma mulher na execução do crime.

Linha de investigação

A delegada Cristiana Onorato Miguel, responsável pelo caso, acredita que Aninc "está desaparecida ou efetivamente foi assassinada". "A polícia não descarta nenhuma possibilidade, mas eu acredito que por conta dessa ambição e dessa impunidade, Anic possa ter perdido a vida", declarou.

O caso

Câmeras de estacionamento do Shopping Pátio Petrópolis mostram Anic entrando no local às 11h08 do dia 29 de fevereiro, utilizando um vestido bege longo e colete jeans.

Cerca de 20 minutos depois, ela acessa os elevadores do piso do estacionamento. Outro ponto curioso é que, mesmo após esperar pelos elevadores, Anic decide usar as escadas. A investigação suspeita que ela tenha evitado o percurso para não ser capturada pelas câmeras.

Às 11h30, ela caminha pela praça do shopping, sempre olhando para o telefone. Às 11h33, ela aparece nas câmeras da saída principal do estabelecimento, e 1 minuto depois, ela atravessa a rua.

As câmeras também mostraram que o carro de Lourival, ex-funcionário da família, passa pela Rua General Osório no sentido e lado onde Anic caminhava, às 11h48. Quando o carro se aproxima, ela entra no veículo.

Ameaças





No mesmo dia, Benjamin passou a receber ameaças por meio de mensagens de texto. Os sequestradores pediram R$ 4,6 milhões, o que foi pago por Benjamin em dinheiro e bitcoins. Os criminosos disseram para Benjamin não levar o caso à polícia e o orientaram a pedir a ajuda de Lourival.

No dia 10 de março, Benjamin foi até o West Shopping, na Barra da Tijuca, com esperanças de receber a esposa. Lourival ficou encarregado de deixar a mala com o dinheiro do resgate em uma lixeira na comunidade do Terreirão, na Zona Oeste. No entanto, Anic não apareceu.

E Lourival, por sua vez, não deixou o dinheiro na lixeira. A investigação descobriu que ele foi até uma concessionária e comprou um carro de luxo avaliado em R$ 500 mil e uma moto de R$ 30 mil, além da comprar 950 celulares no valor aproximado de 153 mil dólares.

Como Anic não voltou mesmo com o pagamento do resgate, a filha dela denunciou o sequestro à Polícia Civil no dia 14 de março.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp